В Прикамье похоронили погибшего под Авдеевкой Сергея Симанова Мужчина ушёл на СВО в мае 2024 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти ЗАТО Звёздный Пермского края сообщили о гибели 47-летнего местного жителя в зоне СВО. Сергей Симанов погиб осенью минувшего года. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 3 июня.

Сергей Симанов родился 6 февраля 1977 года в д. Кичаново Пермского района Пермской области. В 1979 году его семья перебралась в закрытый военный городок Пермь-76. После окончания девяти классов средней школы № 128 в 1992 году он начал трудовую деятельность в домоуправлении. С 1995 по 1997 год проходил срочную службу, после чего вернулся в родные края и работал кровельщиком и стропальщиком.

В 2000 году Сергей Геннадьевич женился, в браке родились сын и дочь.

2 мая 2024 года Сергей Симанов заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. Он служил стрелком в стрелковом отделении стрелкового взвода гвардейской общевойсковой армии, в войсковой части № 45863.

24 сентября 2024 года Сергей Геннадьевич был удостоен медали «За храбрость» II степени. Он скончался 29 сентября 2024 года от ран, полученных во время военных действий в районе Авдеевки.

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