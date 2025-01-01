Появилось видео смертельной аварии недалеко от Перми
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и автобусами
В соцсетях появились страшные кадры момента ДТП с грузовиком, легковушкой и автобусами, которое произошло 3 июня в краевой столице.
На кадрах запечатлены последние секунды перед трагедией: автомобиль Wolksvagen Polo попал в аварию. В результате один пассажир погиб, а второй пассажир и водитель госпитализированы.
Напомним, массовое ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и двух автобусов случилось на развороте к Песьянке, недалеко от Перми.
На место инцидента прибыли сотрудники МВД и бригада реанимации. Автобусы не были в движении во время столкновения, они были припаркованы на обочине.
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