Появилось видео смертельной аварии недалеко от Перми Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и автобусами Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "ЧП ДТП Пермь"

В соцсетях появились страшные кадры момента ДТП с грузовиком, легковушкой и автобусами, которое произошло 3 июня в краевой столице.

На кадрах запечатлены последние секунды перед трагедией: автомобиль Wolksvagen Polo попал в аварию. В результате один пассажир погиб, а второй пассажир и водитель госпитализированы.

Напомним, массовое ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и двух автобусов случилось на развороте к Песьянке, недалеко от Перми.

На место инцидента прибыли сотрудники МВД и бригада реанимации. Автобусы не были в движении во время столкновения, они были припаркованы на обочине.

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