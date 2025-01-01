Депутат заксобрания Прикамья подтвердил назначение на пост ректора спортивного вуза Альберт Демченко опубликовал комментарий в соцсетях Поделиться Твитнуть

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Как рассказал на своей странице в соцсетях депутат Законодательного собрания Пермского края Альберт Демченко, с 3 июня он вступил в должность и.о. ректора Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Соответствующий приказ подписал министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

Информация о назначении появилась в СМИ раньше, но тогда Демченко от комментариев отказался.

Депутат выразил благодарность за оказанное доверие губернатору, министрам спорта РФ и Пермского края, а также всему педсоставу Чайковской академии физкультуры и спорта.

Демченко пояснил, что его переход на новое место работы никак не повлияет на депутатскую деятельность: как и прежде, он будет проводить ежемесячные приёмы граждан в территориях и работать с наказами избирателей.

Отметим, до назначения Демченко ректором этой академии был Фанави Зекрин.

Альберт Демченко — известный спортсмен, обладатель множества наград с Олимпийских игр, мировых первенств и европейских чемпионатов по санному спорту. В мае этого года стало известно, что Демченко попросил освободить его от депутатской деятельности на постоянной основе.

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