Депутат заксобрания Альберт Демченко возглавит спортивный вуз в Прикамье Он станет ректором Чайковской государственной академии физической культуры и спорта Поделиться Твитнуть

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Альберт Демченко, депутат краевого Законодательного собрания Пермского края, назначен на должность ректора Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Распоряжение о его назначении подписано главой Министерства спорта России Михаилом Дегтярёвым. Об этом сообщает «Рифей».

Сам Демченко пока не комментирует новость о своём назначении.

Альберт Демченко — известный спортсмен, обладатель множества наград с Олимпийских игр, мировых первенств и европейских чемпионатов по санному спорту.

До назначения Демченко ректором академии являлся Фанави Зекрин.

В мае текущего года стало известно, что Альберт Демченко попросил освободить его от депутатской деятельности на постоянной основе.

Напомним, в декабре 2024 года спортивный комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев возмутился ценами на тренировки, установленными на лыжно-биатлонном комплексе в Чайковском. Ему поступило обращение, в котором сообщалось, что в выходные школьники приехали туда покататься, но не смогли, поскольку стоимость тренировки для них озвучили в 450 руб. с человека. У юных спортсменов не оказалось таких сумм.

В министерстве физической культуры и спорта Пермского края «Новому компаньону» ответили тогда, что речь идёт о лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка». Это федеральный центр, который находится в управлении Чайковской академии физической культуры. Цены на услуги устанавливает академия, краевые власти не имеют отношения к ценообразованию и повлиять на это не могут.

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