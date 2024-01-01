Дмитрий Губерниев обратил внимание на развитие биатлона в Прикамье Комментатор раскритиковал работу властей Поделиться Твитнуть

Спортивный комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратил внимание на ситуацию с развитием биатлона в Прикамье. В своём telegram-канале он опубликовал комментарий от краевых властей относительно критики состояния биатлона в регионе от его подписчицы.

Как ответили ей в краевом минспорта, тележурналист не может знать ситуацию с биатлоном в регионах, а выводы делает на основании своих измышлений. Кроме того, по информации ведомства, ведущие спортсмены в Пермском крае обеспечены всем необходимым, примером этому является результат Ивана Колотова.

«Иными словами, спортсмены почти все сбежали в другие регионы, но Колотов все проблемы решает, ситуация, видимо, прекрасная — приеду в Чайковский, измышлений станет ещё больше. Минспорту Пермского края пламенный привет, до встречи на следующий неделе. Салют будет из всех орудий», — прокомментировал Губерниев.

Он также возмутился ценами на тренировки, установленными на лыжно-биатлонном комплексе в Чайковском. Ему поступило обращение, в котором сообщалось, что в выходные школьники приехали туда покататься, но не смогли, поскольку стоимость тренировки для них озвучили в 450 руб. с человека. У юных спортсменов не оказалось таких сумм.

В министерстве физической культуры и спорта Пермского края «Новому компаньону» ответили, что речь идёт о лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка». Это федеральный центр, который находится в управлении Чайковской академии физической культуры. Цены на услуги устанавливает Академия, краевые власти не имеют отношения к ценообразованию и повлиять на это не могут.

В январе Дмитрий Губерниев приезжал в Чайковский на время чемпионата России по биатлону. В своём telegram-канале он пожаловался на воду чёрного цвета, идущую из крана в отеле, где он остановился.

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