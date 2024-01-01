Алёна Бронникова Дмитрий Губерниев пожаловался на чёрную воду из крана в Пермском крае В мэрию жалобы на качество воды не поступали Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

Спортивный комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, приехавший в город Чайковский на время чемпионата России по биатлону, столкнулся с проблемой. В отеле, где он остановился, из крана 15 января шла вода чёрного цвета. Об этом он написал в своём telegram-канале «Реальный Губер».

«Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течёт чёрная вода? Что трудящимся скажет мэрия?» — возмутился комментатор.

Телеканалу он рассказал, что вода течёт не серая или бурая, а именно чёрная. И отметил, что заместитель мэра по ЖКХ обязан устранить неполадки. При этом название и адрес отеля, в котором Губерниев прожил несколько дней, не уточняются.

В администрации Чайковского сообщили «Новому компаньону», что информация о проблеме им не поступала. Если бы комментатор уточнил адрес отеля, ведомство провело бы проверку и сделало запрос в управляющую компанию. Однако данные отсутствуют, жалобы от местных жителей тоже не поступали.

Чемпионат России по биатлону 2024 года прошёл на спортивном комплексе «Снежинка» в Чайковском с 11 по 14 января. Соревнования открылись 11 января женским и мужским суперспринтами. Командные гонки перенесли из-за морозов с 13 на 12 января, а после отдыха, 14, января, прошли большие масс-старты.





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