Из-за морозов перенесены командные гонки чемпионата России по биатлону в Пермском крае Соревнования пройдут на день раньше Поделиться Твитнуть

В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий жюри чемпионата России по биатлону приняло решение о переносе командных гонок с субботы, 13 января, на пятницу, 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта региона.

В пятницу днём ожидается около 16 градусов мороза, а в субботу похолодает до -23.

Напомним, чемпионат России по биатлону этого года состоится на спортивном комплексе «Снежинка» в городе Чайковском Пермского края с 11 по 14 января при поддержке Министерства спорта РФ, минспорта Пермского края и Союза биатлонистов России.

На старт выйдут сильнейшие стреляющие лыжники страны. Среди них четыре представителя Пермского края: Анастасия Зырянова, Елизавета Старикова, Иван Колотов и Даниил Усов.

Программу турнира 11 января откроют женский и мужской суперспринты. 12 января пройдут командные гонки. 13 января — день отдыха. А на 14 января назначены большие масс-старты: у женщин на 12 км, мужчины пробегут 15 км.

Вход на комплекс «Снежинка» будет осуществляться по билетам.

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