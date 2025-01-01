Алёна Бронникова Олимпийский призёр намерен изменить свой депутатский статус в ЗС Прикамья Альберт Демченко получил мандат в 2023 году Поделиться Твитнуть

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Серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту, депутат парламента Прикамья Альберт Демченко написал заявление об освобождении от депутатской деятельности на профессиональной (постоянной) основе. Документ появился на сайте краевого заксобрания 13 мая.

«Прошу освободить от осуществления депутатской деятельности на профессиональной (постоянной) основе 22 мая 2025 года», — сообщается в заявлении.

Альберт Демченко был избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 17 вместо Антона Удальёва в 2023 году. Он вошёл в состав инфраструктурного комитета ЗС. Позже, на сентябрьском пленарном заседании, депутаты утвердили решение о его переводе на постоянную ставку.

Депутаты, работающие на постоянной основе, получают ежемесячную зарплату. При этом не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской или творческой.

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