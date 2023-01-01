Максим Артамонов Российский спортсмен Альберт Демченко будет работать в составе инфраструктурного комитета краевого парламента Он избран депутатом Заксобрания по округу № 17 вместо Антона Удальёва Поделиться Твитнуть

Серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко войдёт в состав инфраструктурного комитета в Законодательном собрании Прикамья. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Соответствующий проект постановления внесён на рассмотрение Заксобрания группой депутатов. Документ будет рассмотрен на заседании в четверг.

Проект постановления также предлагает исключить из состава комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Виктора Баранова, скончавшегося в начале сентября. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Напомним, по итогам голосования на довыборах в Законодательное собрание Прикамья по одномандатному избирательному округу № 17 Альберт Демченко набрал большинство голосов (55,87%). Он выдвигался от «Единой России».

На место в ЗС также претендовали Георгий Балашов (ЛДПР), Марат Галимуллин (КПРФ) и Ирина Шабаршина («Справедливая Россия — Патриоты за правду»).

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