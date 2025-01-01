Алёна Бронникова Два магазина морепродуктов пермской сети продаются за 7 млн рублей Собственник ушёл в другой бизнес Поделиться Твитнуть

кафе Forelperm / фото: telegram-канал «In vino papulos»

На сайте объявлений появилась информация о продаже двух магазинов морепродуктов пермской сети #forelperm. Автор объявления, собственник бизнеса Алексей Пушкарёв оценил предложил приобрести актив за 7 млн руб.

Как сообщается в публикации, речь идёт о двух объектах: на ул. Николая Островского, 93б (4 млн руб.) и на ул. Советской Армии, 49 (3 млн руб.). Помещения находятся в аренде. Окупаемость бизнеса, по словам владельца, составит 12 месяцев. В стоимость включён товарный остаток на 2 млн руб.

«Магазины укомплектованы оборудованием, прибыльные, окупаемость при данной цене — год. Причина продажи: уход собственников в другой бизнес», — отмечается в объявлении.

В прошлом году сеть была выставлена на продажу за 30 млн руб. Отмечалось, что собственник планирует уйти в ресторанный бизнес, а в сентябре на Разгуляе открылось рыбное кафе под названием Forelperm. Как указано на официальном сайте сети магазинов, в марте одна из точек закрылась в ЖК «Погода». По данным «2ГИС», в данный момент в Перми и Краснокамске работают пять точек.

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