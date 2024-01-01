Алёна Бронникова В Перми за 30 млн рублей продаётся сеть магазинов морепродуктов Причиной продажи стал уход владельца в ресторанный бизнес Поделиться Твитнуть

В Перми выставили на продажу сеть магазинов морепродуктов #forelperm. Согласно опубликованной на сайте «Авито» информации, стоимость актива составляет 30 млн руб.

«Продам сеть рыбных магазинов премиум-класса #forelperm. Пять магазинов в Перми и Кунгуре. Собственный цех полуфабрикатов и коптильня, оборудование, три автомобиля», — сообщается в объявлении.

Сеть магазинов была основана в 2018 году Алексеем Пушкарёвым. В торговых точках продаётся рыба, икра и другие морепродукты, в том числе креветки, устрицы, раки. По словам автора, окупаемость готового бизнеса составит три года. Причиной продажи стал его уход в ресторанный бизнес.

В апреле сообщалось, что в Перми выставили на продажу действующий ресторан грузинской кухни «Сакартвело». Помещение общей площадью 290,6 кв. м предлагалось приобрести за 75 млн руб.





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