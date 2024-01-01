На Разгуляе в Перми открылось рыбное кафе Forelperm Организована доставка блюд Поделиться Твитнуть

кафе Forelperm / фото: telegram-канал «In vino papulos»

В Перми по ул. Ленина, 10 в техническом режиме начало работу рыбное кафе Forelperm. Об этом сообщает telegram-канал In vino papulos. Новое рыбное кафе — проект создателя одноименного проекта по продаже рыбы и морепродуктов Алексея Пушкарёва.

В меню заведения морепродукты, икра, сашими, дальневосточные устрицы, роллы, креветки темпура, раки, вяленая и копчёная рыба из собственной коптильни. В дальнейшем меню будет расширяться за счёт сезонной рыбы. Отмечается, что на время работы в техническом режиме в заведении действует скидка 20%.

Алкоголь в точке общепита пока не подаётся, поскольку у заведения нет лицензии. «Всё, что крепче пива, можно принести с собой за пробковый сбор 1 тыс. руб.», — сказано в сообщении.

Рыбное кафе Forelperm также предлагает доставку блюд. Заказать их можно через группу ВКонтакте, по телефону или через UDS.





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