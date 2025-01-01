Прокуратура Прикамья добилась отмены штрафа для строительной компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Юрлинском округе Прикамья компания была незаконно оштрафована на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 11.21 КоАП РФ (нарушение правил использования полосы отвода автодороги). Об этом сообщает краевая прокуратура.

В ведомстве отметили, что мировой суд принял решение с упором на материалы полиции, при этом существенных доказательств по этому делу нет. Факт строительства примыкания к автодороге и его использование без согласования с владельцем дороги не подтверждён.





В результате проверки прокуратура вынесла представление начальнику МО МВД России «Кочёвский», и одно из должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.





Кроме того, прокурор опротестовал решение мирового судьи, и Кудымкарский городской суд отменил штраф. Производство по делу прекратилось.





Ранее также сообщалось , что работник выполнял сверхурочную работу, но переработку ему не оплатили. Сумма задолженности составила 195 тыс. руб. В связи с этим работник обратился в прокуратуру. По постановлению прокурора работодателя привлекли к ответственности за нарушение ТК РФ, также суд взыскал с организации долг по заработной плате.

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