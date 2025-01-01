Прокуратура Перми требует изменить основание для увольнения экс-главы УКС Иск надзорного ведомства по Ирине Чирковой суд рассмотрит в конце июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевой прокуратуры, 25 июня в Ленинском районном суде Перми будет рассмотрен иск надзорного ведомства к бывшей начальнице Управления капитального строительства Перми Ирине Чирковой.

«Предмет иска — изменение формулировки основания увольнения с формулировки «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия», — уточнили «Новому компаньону» в ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что вышли с иском в суд в конце марта, а в апреле он был принят к рассмотрению.

Первым о новом иске прокуратуры написало издание Properm.ru.

Отметим, параллельно со 2 июня в том же суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Чирковой. По решению суда чиновнице продлили содержание в СИЗО-5, где она сейчас находится, до 23 июля.

Как ранее писал «Новый компаньон», расследование уголовного дела было завершено в мае. Чиркова обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим должностное положение. Речь идёт о махинациях про реконструкции Дворца молодёжи в Перми. Когда против неё завели уголовное дело, она уволилась с работы по собственному желанию.

По данным следствия, 22 июля 2022 года в Перми директор ООО «СМТ №6», специализирующегося на строительстве зданий, передал наличными 5 млн 545 тыс. руб. начальнику УКС администрации города в качестве взятки. Деньги предназначались за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов.

На время следственных действий в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Суд наложил арест на её имущество.

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