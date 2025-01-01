За несоблюдение санитарных норм в Прикамье оштрафовали ещё один «Суши Маркет» Поделиться Твитнуть

Деятельность «Суши Маркет» в Краснокамске привлекла внимание надзорных органов и завершилась штрафом за несоблюдение санитарных требований, сообщили в пресс-службе Краснокамского суда.

Прокуратура Пермского края инициировала проверку «Суши Маркета», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Л., в результате чего были выявлены недостатки в соблюдении санитарных правил. Роспотребнадзор зафиксировал нарушения, что стало поводом для возбуждения административного дела.

Владелец «Суши Маркет» оперативно отреагировал на замечания, добровольно приостановив работу заведения, и признав свою вину. В качестве подтверждения устранения нарушений в суд был представлен акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Роспотребнадзора.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, не увидел оснований для приостановки деятельности «Суши Маркета». В результате индивидуальному предпринимателю был назначен административный штраф 10 тыс. руб. Решение суда ещё не вступило в силу.

Ранее владелец «Суши Маркета» в Перми был оштрафован за нарушение санитарных норм.

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