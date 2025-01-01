Владелец «Суши Маркета» в Перми оштрафован за нарушение санитарных норм Поделиться Твитнуть

Сотрудники Роспотребнадзора Пермского края и прокуратуры Кировского района Перми провели совместную инспекцию в отношении ИП Лихачёва В.С., владеющего заведением общепита «Суши Маркет».

В ходе проверки был зафиксирован ряд нарушений санитарных норм. В частности, планировка производственных зон не соответствует технологическим требованиям и не включает в себя необходимые помещения. Отсутствует необходимое оборудование, например ванна для промывки круп. Средства для мытья и дезинфекции хранятся вместе с продуктами питания. Были обнаружены нарушения требований к вакцинации сотрудников, а также факты посещения туалета персоналом в санитарной одежде.

Материалы проверки были переданы в Кировский районный суд для вынесения решения о наказании ИП Лихачёва В.С.

Решением суда индивидуальному предпринимателю назначен административный штраф 5 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального управления РПН.

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