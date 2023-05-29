Алёна Бронникова В Перми ликвидировали юрлицо обанкротившейся «Камской долины» Требования кредиторов ЖСК «Синица» на 2 млн рублей не погашены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми ликвидирован жилищно-строительный кооператив «Синица», входивший в группу компаний девелопера «Камская долина», обанкротившегося в 2023 году. По данным картотеки арбитражных дел, заявление о признании юрлица несостоятельным поступило в суд в 2019 году. На тот момент сумма исковых требований составляла 2,2 млн руб.

«Юридическое лицо ликвидировано 29 мая 2025 года. Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства», — сообщается на сайте Checko.

В документах суда отмечается, что конкурсный управляющий представил в 2025 году отчёт о деятельности и результатах процедуры конкурсного производства, согласно которому в конкурсную массу должника поступило 1,1 млн руб. Из них 712,8 тыс. руб. — в результате реализации имущества, включённого в конкурсную массу должника, 299,8 тыс. руб. — в результате погашения дебиторской задолженности, 95,1 тыс. руб. — входящий остаток средств на счёте должника.

Полученные деньги были направлены на погашение текущих обязательств, при этом 4,4 млн руб. не погашены из-за недостаточности средств у ЖСК. Включённые в реестр требования кредиторов также не погашались. На 27 марта остаток средств на расчётном счёте составил 0 руб. По информации суда, требования кредиторов не удовлетворены по причине недостаточности имущества должника, и в соответствии с п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве, считаются погашенными.

Напомним, «Камская долина» была создана в 1992 году и до 2016 года считалась крупнейшим пермским застройщиком. В начале 2017 года контрагенты и подрядчики предъявили финансовые претензии к компаниям строительного холдинга, у девелопера возникли проблемы со сдачей объектов в срок. В реестр требований кредиторов «Камской долины» была включена сумма 1,6 млрд руб. Головная компания АО «Камская долина» была ликвидирована 29 мая 2023 года.

В отношении руководителей холдинга — экс-председателя совета директоров ГК Алевтины Романовой и соучредителя Андрея Гладикова были заведены уголовные дела. Они выступали поручителями по кредитам строительного холдинга. Общий долг превысил 1 млрд руб.

В феврале 2022 года Романова была осуждена на пять лет колонии за незаконную реализацию паёв на квартиры в ЖСК «Синица», зная, что инвестор уже продал их другому лицу. Также было установлено, что обвиняемые с 2014 по 2018 год развернули рекламную кампанию строительства нескольких МКД на территории Прикамья, а привлечённые деньги использовали на иную хозяйственную деятельность. Нецелевое расходование финансов привело к невыполнению обязательств по завершению объектов, без жилья остались 636 человек и их семьи, общий размер вреда превысил 1,8 млрд руб. Сами топ-менеджеры компании с обвинением не согласились.

30 января 2025 года суд приговорил фигурантов к лишению свободы на два года, однако освободил их от исполнения наказания в связи с истечением срока давности. Прокуратура пыталась оспорить инкриминируемую статью и наказание, но в мае апелляционная инстанция оставила в силе решение нижестоящего суда.





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