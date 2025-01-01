В Прикамье мужчина погиб под колёсами своего автомобиля Она внезапно покатилась с места Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В п. Ильинском Пермского края произошло смертельное ДТП, сообщает краевая госавтоинспекция.

Предварительно, в воскресенье, 1 июня, в 9:40 автомобиль «ЛАДА ПРИОРА» самостоятельно покатился с места вблизи ул. Ленина, 30. Водитель 1947 г.р. попытался остановить машину, но получил травмы и погиб.





По факту ДТП сотрудники МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.





Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения мер безопасности.





Ранее также сообщалось, что 31 мая на 2 км автодороги Степаново—Ваньки произошло смертельное ДТП . Женщина за рулём «Фольксваген Поло» не справилась с управлением, съехала с дороги в правый кювет, в результате автомобиль опрокинулся. Уточняется, что водитель не имела водительского удостоверения.





В автоаварии погиб несовершеннолетний пассажир 2009 г.р., а водитель и два ребёнка 2019 и 2011 г.р. госпитализированы с травмами различной степени тяжести.





Кроме того, 30 мая на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь «Рено Каптюр» столкнулся с «Хендай Солярис», оба водителя погибли.

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