На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП Водитель и два ребёнка получили травмы Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В субботу, 31 мая, в 21:30 на территории Чайковского ГО произошло смертельное ДТП, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария случилась на 2 км автодороги Степаново—Ваньки, где двигался «Фольксваген Поло». За рулём была женщина 1999 г.р. Предварительно, она не справилась с управлением, съехала с дороги в правый кювет, в результате автомобиль опрокинулся.





В автоаварии погиб несовершеннолетний пассажир 2009 г.р., а водитель и два ребёнка 2019 и 2011 г.р. госпитализированы с травмами различной степени тяжести.





В ведомстве отметили, что водитель не имела водительского удостоверения.





В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.





Ранее также сообщалось , что поздно вечером 30 мая в Пермском крае произошло смертельное ДТП на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь. Водитель «Рено Каптюр» двигался со стороны Нытвы в Пермь и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис».





В результате аварии оба водителя погибли, а два пассажира иномарок получили травмы различной степени тяжести.

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