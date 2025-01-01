На трассе под Нытвой в Прикамье погибли два человека Водитель иномарки выехал на встречную полосу Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

Поздно вечером 30 мая в Пермском крае произошло смертельное ДТП на 1071 км трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

По данным ведомства, в 23:35 на водитель 1955 г.р, управляя автомобилем «Рено Каптюр», двигался со стороны Нытвы в Пермь. По неустановленной причине он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулём которого был мужчина 1991 г.р.

В результате аварии оба водителя разбились насмерть, а два пассажира иномарок получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве обратились к водителям и напомнили, что управление автомобилем в утомлённом состоянии небезопасно и может привести к серьёзным дорожно-транспортным происшествиям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.