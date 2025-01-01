Протаранившим на фуре баню в Прикамье оказался житель Екатеринбурга Во время ДТП никто не пострадал Поделиться Твитнуть

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Протаранившим за рулём фуры забор и баню вблизи частного дома в Прикамье оказался житель Екатеринбурга. Об этом сайту perm.aif.ru рассказали в краевой полиции.

В пятницу, 30 мая, фура протаранила забор и баню возле частного дома в Добрянке, неподалёку от местного гипермаркета. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария случилась в 7:40.





Оказалось, что за рулём большегруза находился житель Екатеринбурга 1980 г.р. В отношении мужчины был составлен протокол.





Во время ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.





Ранее также сообщалось , что в августе прошлого года 39-летний житель Очёра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требования ДПС об остановке и попытался скрыться, превысив скорость до 120 км/ч. В результате погони он врезался в фуру, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим тягачом. Пассажир легковушки получил смертельные травмы.





Виновника приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Помимо этого, суд взыскал с виновника в пользу матери погибшего 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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