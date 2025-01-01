В Прикамье виновника смертельного ДТП отправили в колонию-поселение Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Очёрский районный суд вынес приговор 39-летнему лихачу, который в прошлом году пьяным сел за руль и устроил смертельное ДТП на автодороге Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Помимо этого, суд удовлетворил заявленный гражданский иск и взыскал с виновника аварии в пользу матери погибшего 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, в августе прошлого года в тёмное время суток по федеральной трассе в состоянии алкогольного опьянения ехал 39-летний житель Очёра на легковом автомобиле OPEL P-J ASТRA в сторону Нытвы, вместе с пассажиром на переднем сиденье. Заметив экипаж ДПС, водитель проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться. Уходя от погони, водитель превысил разрешённую скорость до 120 км/ч и врезался в заднюю часть фуры. От удара водитель иномарки потерял контроль над управлением, из-за чего его автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где врезался в другой тягач. После этого легковушку отбросило на обочину. В результате ДТП пассажир седана получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Как показала автотехническая судебная экспертиза, если бы водитель не превысил скорость, то аварии бы не было.

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