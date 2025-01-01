На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП
Скончалась женщина-пассажир
Поделиться
Твитнуть
В пятницу, 30 мая, на автодороге Кунгур—Соликамск произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Предварительно установлено, что на 36 км трассы, примерно в 4:19, со стороны Соликамска в направлении Кунгура двигался автомобиль «Ваз 2114» под управлением 24-летнего водителя. Он не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет.
В автоаварии женщина-пассажир получила смертельную травму. Водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
В Госавтоинспекции просят водителей соблюдать ПДД, не садиться за руль в утомлённом состоянии и соблюдать скоростной режим.
Ранее также сообщалось, что на трассе в Кунгурском муниципальном округе автомобиль «Лада Приора» столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу. Авария произошла поздно вечером 28 мая на 101 км.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть