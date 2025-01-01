На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП Скончалась женщина-пассажир Поделиться Твитнуть

В пятницу, 30 мая, на автодороге Кунгур—Соликамск произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Предварительно установлено, что на 36 км трассы, примерно в 4:19, со стороны Соликамска в направлении Кунгура двигался автомобиль «Ваз 2114» под управлением 24-летнего водителя. Он не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет.





В автоаварии женщина-пассажир получила смертельную травму. Водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в больницу.





На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.





В Госавтоинспекции просят водителей соблюдать ПДД, не садиться за руль в утомлённом состоянии и соблюдать скоростной режим.





Ранее также сообщалось, что на трассе в Кунгурском муниципальном округе автомобиль «Лада Приора» столкнулся с лосем , перебегавшим дорогу. Авария произошла поздно вечером 28 мая на 101 км.

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