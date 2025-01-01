В Прикамье вновь произошла авария с лосем ДТП случилось в Кунгурском округе, животное погибло Поделиться Твитнуть

Фото: Поисково - спасательная служба КМО (16+) / vk.com/kungurspas

На трассе в Кунгурском муниципальном округе автомобиль «Лада Приора» столкнулся с животным, перебегавшим дорогу. Авария произошла поздно вечером 28 мая на 101 км. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Кунгурского округа в соцсетях.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Как выяснилось, в аварии получили травмы три человека: девушка 2006 г.р. и двое мужчин, 2003 и 1989 г.р. После столкновения с легковушкой животное погибло.

Фото: Поисково - спасательная служба КМО (16+) / vk.com/kungurspas

Как писал ранее «Новый компаньон», в ночь на 28 мая на юге Прикамья произошло другое смертельное ДТП с участием лося, который выбежал на дорогу. Трагедия случилась в 4:45 на автодороге Оса—Чернушка. По данным Госавтоинспекции Прикамья, со стороны Осы в направлении Чернушки двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением водителя 1963 г.р. На 33 км автодороги он наехал на лося, стоявшего на дороге. Автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

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