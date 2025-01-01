В Прикамье после столкновения с лосем погиб водитель «Лады Гранты» Авария случилась на трассе Оса—Чернушка Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В ночь на 28 мая на юге Прикамья произошло смертельное ДТП с участием лося, который выбежал на дорогу. Трагедия случилась в 4:45 на автодороге Оса—Чернушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По данным ведомства, со стороны Осы в направлении Чернушки двигался автомобиль «Лада Гранта» под управлением водителя 1963 г.р. На 33 км автодороги он наехал на лося, стоявшего на дороге. Автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

На место аварии приехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости строго соблюдать требования ПДД, выбирать оптимальную скорость движения, а также не прибегать к рискованным манёврам.

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