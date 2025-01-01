Алёна Бронникова Проект и строительство лечебного корпуса на Гайве в Перми оценили в 4 млрд рублей Завершить работы планируется в 2029 году Поделиться Твитнуть

Предпроектная документация ООО "УК "Сатрый Кремль" / zakupki.gov.ru

На Гайве в Перми планируется построить новое здание больницы на территории МСЧ № 7 по ул. Писарева, 56. Краевое УКС ищет подрядчика для разработки проекта и выполнения работ на объекте. Начальная цена контракта — 3,95 млрд руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края.

Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе будет расположен на территории ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила и всех небесных сил». Внутреннюю планировку объекта нужно выполнить с учётом функционального зонирования, обеспечивающего эффективную работу всех элементов и подразделений учреждения, согласовать с ГБУЗ и минздравом схему планировочной организации земельного участка, объёмно-планировочные решения, отделку, колерный паспорт.

Работы будут осуществляться на территории действующего учреждения, поэтому на время их выполнения подрядчик должен будет обеспечить бесперебойное функционирование существующих подразделений. В отраслевом техзадании указано, что проектом необходимо предусмотреть снос отделения сестринского ухода на участке площадью 477,8 кв. м, попадающего в пятно застройки.

Новый корпус будет рассчитан на 125 коек круглосуточного стационара и 12 коек реанимации. В нём будут организованы отделения травматологии, гинекологии, хирургии, паллиативной медицинской помощи взрослым, операционный блок на пять операционных, блок реанимации и интенсивной терапии лучевой диагностики с компьютерным томографом и рентгеном. Также здесь будут находиться диагностическое отделение, экспресс-лаборатория, центральный стерилизационный блок и блок с дезинфекционной камерой, станция медицинских газов.

Подрядчика выберут 24 июня. К проектированию он должен будет приступить 9 июля 2025 года, завершить — 12 февраля 2027 года. Строительно-монтажные работы должны быть окончены 13 мая 2029 года.

В прошлом году ООО «Фортэкс» выиграло подряд на строительство поликлиники на территории больницы Архангела Михаила в м/р Молодёжный. Стоимость контракта составила 727,6 млн руб. Разрешение на строительство было получено в августе.

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