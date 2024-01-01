УКС Пермского края получило разрешение на строительство поликлиники в микрорайоне Молодёжном Медучреждение обещают построить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Изображение: пресс-служба краевого минздрава

Как сообщает пресс-служба минздрава Прикамья, Управление капитального строительства Пермского края (УКС) получило разрешение на возведение поликлиники в микрорайоне Молодёжном в Перми.

Здание будет строить компания «Фортэкс». Подрядчик уже начал подготовительные работы на площадке.

Новая поликлиника будет находиться на территории действующего больничного корпуса по ул. Лобачевского, 26. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену, также при нём предусмотрена женская консультация и дневной стационар на пять коек.

Изображение: пресс-служба краевого минздрава

Объект построят в рамках краевой адресной инвестиционной программы и национального проекта «Здравоохранение». Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года.

Напомним, о том, что в Молодёжном планируется построить новое здание поликлиники, стало известно в конце мая прошлого года. Сообщалось, что здание планируется разместить в пределах земельных участков общей площадью 29,2 тыс. кв. м, где находится городская больница Архангела Михаила.





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