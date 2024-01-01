В Орджоникидзевском районе Перми хотят построить новую поликлинику за 727 млн рублей Её должны сдать осенью 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок объявлен конкурс на строительство поликлиники в Орджоникидзевском районе. Лечебное учреждение хотят возвести в микрорайоне Молодёжный.

Начальная цена контракта — 727,6 млн руб.

Поликлинику будут строить по ул. Лобачевского, 26. Она должна расположиться в пределах земельного участка общей площадью 29,2 тыс. кв. м, на территории городской больницы Архангела Михаила.

Планируется, что это будет трёхэтажное здание. В поликлинике должны быть женская консультация и дневной стационар на 200 посещений в смену. В начале сентября подрядчик должен начать строительство, а завершить — 18 ноября следующего года.

Итоги конкурса подведут 22 июля.

Напомним, в августе прошлого года региональные власти объявили открытый конкурс на поиск подрядчика по строительству поликлиники в м/р Гайва Орджоникидзевского района Перми. Информация появилась на портале госзакупок.

Сообщалось, что новое лечебное учреждение планируется построить на земельном участке площадью 44,5 тыс. кв. м по ул. Писарева, 56, рядом с больницей Архангела Михаила.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 587 млн руб. До октября 2024 года предполагалось завершить проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации, а стройку закончить в мае 2026 года.

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