Алина Наумова Власти не нашли подрядчика для уборки пермских пляжей На конкурс не было подано ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

МКУ «Содержание объектов благоустройства» не удалось найти подрядчика для содержания организованных мест отдыха у воды в Перми — на конкурс не было подано ни одной заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, объектами закупки являются 4 пляжа: п. Новые Ляды (залив Сылвы), на правом берегу Камы (недалеко от Коммунального моста), левый берег Камы (на территории КамГЭС) и Мотовилихинский пруд.





Подрядчик должен был оказать услуги по охране территории, подготовить места отдыха у воды к использованию, провести исследования воды (в том числе питьевых фонтанчиков), почвы (песка), а также санитарно-эпидемиологическую экспертизу по размещению и обслуживанию мобильных туалетных кабин. Кроме того, планировалось, что исполнитель займётся уборкой территории, сбором мусора и вывозом ТКО, а также содержанием объектов в зимний период.





Срок окончания исполнения контракта — 31 декабря 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,6 млн руб.





Напомним , по данным сайта «Управляем вместе», в июне этого года в Перми будут организованы три зоны для массового отдыха у воды: на правом берегу Камы недалеко от Коммунального моста, второй — на Мотовилихинском пруду. Последний пляж организуют на территории КамГЭС.





Кроме того, в Прикамье появится ещё пять новых мест для отдыха на воде. Среди них пляж в п. Усть-Качка, расположенный на берегу Камы, и левый берег Сылвы. Кроме того, разрешёнными местами для купания стал пляж у кафе «Лето» в д. Мостовой, база отдыха «Спорт» и Тиминский пруд в Гамово.

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