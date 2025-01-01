Алина Наумова В Перми организуют зоны отдыха на городских пляжах Места для отдыха откроются в июне этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми будут организованы три зоны для массового отдыха у воды в июне 2025 года.

По данным сайта «Управляем вместе», первый пляж расположен на правом берегу реки Кама недалеко от Коммунального моста, второй — на Мотовилихинском пруду. Последний пляж организуют на территории КамГЭС.





Кроме того, в Прикамье появится ещё пять новых мест для отдыха на воде. Среди них пляж в п. Усть-Качка, расположенный на берегу Камы, левый берег реки Сылва. Кроме того, разрешёнными местами для купания стал пляж у кафе «Лето» в д. Мостовой, база отдыха «Спорт» и Тиминский пруд в с. Гамово.





Полный список разрешённых мест для купания, расположение пляжей, способы проезда, наличие парковки, детской площадки или кафе можно найти на портале «Управляем вместе».





Ранее также сообщалось , что в Перми началась проверка из-за загрязнения Камы сточными водами. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором взяли пробы воды из-за попадания сточных вод в реку. Специалисты оценят, соблюдают ли ответственные лица законы об охране вод, кроме того, рассмотрят влияние сбросов на экологическую систему водного объекта.

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