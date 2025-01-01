Алина Наумова
В Перми проводят проверку из-за загрязнения Камы сточными водами
Специалисты взяли пробы воды
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В Перми началась проверка из-за загрязнения реки Камы сточными водами. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором взяли пробы воды из-за попадания сточных вод в Каму. Специалисты будут оценивать, соблюдают ли ответственные лица законы об охране вод, кроме того, рассмотрят влияние сбросов на экологическую систему водного объекта.
Если в ходе проверки обнаружатся нарушения, прокуратура примет меры для их устранения.
Как сообщал ранее «Рифей», в районе Камской ГЭС, неподалеку от школы №45, произошёл прорыв канализационной системы. В результате инцидента, неочищенные стоки попали в реку.
Представители компании «Новогор» сообщили, что авария произошла ещё на прошлой неделе. По информации, предоставленной компанией, 15 мая специалисты провели комплекс работ по очистке сети и восстановлению функциональности коллектора.
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