Алина Наумова В Перми проводят проверку из-за загрязнения Камы сточными водами Специалисты взяли пробы воды Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми началась проверка из-за загрязнения реки Камы сточными водами. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором взяли пробы воды из-за попадания сточных вод в Каму. Специалисты будут оценивать, соблюдают ли ответственные лица законы об охране вод, кроме того, рассмотрят влияние сбросов на экологическую систему водного объекта.

Если в ходе проверки обнаружатся нарушения, прокуратура примет меры для их устранения.





Как сообщал ранее « Рифей », в районе Камской ГЭС, неподалеку от школы №45, произошёл прорыв канализационной системы. В результате инцидента, неочищенные стоки попали в реку.





Представители компании «Новогор» сообщили, что авария произошла ещё на прошлой неделе. По информации, предоставленной компанией, 15 мая специалисты провели комплекс работ по очистке сети и восстановлению функциональности коллектора.

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