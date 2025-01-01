Экс-депутата из Прикамья отправили в колонию за мошенничество Виктора Плюснина и его сообщников приговорили к реальным срокам Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

Константин Долгановский

Пермский краевой суд арестовал бывшего депутата краевого парламента Виктора Плюснина за мошенничество при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке. Его приговорили к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы, а его сына Егора Плюснина - к пяти годам лишения свободы. Бизнесмена Юрия Рогожникова осудили на три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Их взяли под стражу в зале суда.

Ранее суд первой инстанции в Добрянке приговорил Плюсниных к шести и пяти годам лишения свободы условно, а Рогожникова — к четырём годам условного заключения.

Обжаловать приговор попытались осуждённые и прокуратура. При этом прокуратура запросила для экс-депутата 10 лет лишения свободы, а для его подельников Егора Плюснина (сына) — девять лет колонии, а для Юрия Рогожникова (сына экс-депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова) — восемь.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце января в Добрянском суде Виктор Плюснин выступил с заключительным словом Он заявил, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям, и выразил надежду на справедливое решение суда.

Напомним, Виктор Плюснин был депутатом Законодательного собрания Пермской области (2001‑2006) и Пермского края от партии «Единая Россия» (2006‑2021). В региональном парламенте трудился на профессиональной основе и возглавлял различные комитеты, в том числе по развитию инфраструктуры. По версии ФСБ и СКР, Плюснин совмещал политику с бизнесом — из депутатского кабинета руководил частной стройкой в Добрянке.

Суд по строительству дома для детей-сирот продолжался с осени 2023 года. В ходе расследования установлено, что фактические руководители двух коммерческих организаций, сговорившись с бывшим депутатом, с 2013 по 2017 год похитили крупные суммы денег из различных бюджетов по государственным и муниципальным контрактам. Финансовые средства должны были быть направлены на приобретение квартир для детей-сирот и расселения аварийного жилья. Однако обвиняемые использовали эти деньги для реконструкции в Добрянке по ул. Герцена, 40а уже существующей больницы, которая имела износ 42%.

В результате было незаконно реализовано 250 квартир низкого качества. Обвиняемые также использовали часть похищенных денег для строительства дополнительных 30 квартир и нежилого помещения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.