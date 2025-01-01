Экс-депутат ЗС Прикамья не признал вину в хищении денег на строительстве дома для детей-сирот Приговор огласят 14 февраля Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

Константин Долгановский

В Добрянском суде с заключительным словом выступил бывший депутат Законодательного собрания Прикамья Виктор Плюснин. Он является обвиняемым по делу о мошенничестве и отмывании денег при строительстве дома для детей-сирот по ул. Герцена, 40а в Добрянке. Прокуратура в декабре запросила для экс-депутата 10 лет лишения свободы, для его подельников Егора Плюснина (сына) — девять лет колонии, а для Юрия Рогожникова (сына экс-депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова) — восемь.

Как сообщает издания «Зори-Плюс», в последнем слове Виктор Плюснин заявил, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям: построенный дом по экспертизам аварийным не является, у него не могло быть умысла что-либо похитить (мол, тогда не было программ, по которым выделялись деньги), и нет пострадавших, которые заявляли бы, что их обманули. «Да, недочёты есть. Они есть в любой стройке, — признаёт экс-депутат. — Но они никоим образом не связаны с той статьёй, по которой обвиняют здесь присутствующих». В заключении Виктор Плюснин выразил надежду на справедливое решение суда.

Егор Плюснин и Юрий Рогожников в своих выступлениях также не согласились со всеми выводами следствия. Оглашение приговора назначено на 14 февраля.

Напомним, Виктор Плюснин был депутатом Законодательного собрания Пермской области (2001‑2006) и Пермского края от партии «Единая Россия» (2006‑2021). В региональном парламенте трудился на профессиональной основе и возглавлял различные комитеты, в том числе по развитию инфраструктуры. По версии ФСБ и СКР, Плюснин совмещал политику с бизнесом — и из депутатского кабинета руководил частной стройкой в Добрянке.

Суд по строительству дома для детей-сирот продолжается с осени 2023 года. В прокуратуре сообщали, что в ходе расследования установлено, что фактические руководители двух коммерческих организаций, сговорившись с бывшим депутатом, с 2013 по 2017 год похитили крупные суммы денег из различных бюджетов по государственным и муниципальным контрактам. Финансовые средства должны были быть направлены на приобретение квартир для детей-сирот и для переселения из аварийного жилья. Однако обвиняемые использовали эти деньги для реконструкции в Добрянке по ул. Герцена, 40а уже существующей больницы, которая имела износ на 42%.

В результате было незаконно реализовано 250 квартир низкого качества. Обвиняемые также использовали часть похищенных денег для строительства дополнительных 30 квартир и нежилого помещения.

Напомним, что руководитель одной из коммерческих организаций Игорь Рогожников, обвиняемый в совершении преступлений, скрылся от органов следствия и находится в розыске.

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