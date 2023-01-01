Дело экс-депутата Заксобрания Прикамья Виктора Плюснина направлено в суд Также на скамье подсудимых окажутся руководители двух коммерческих организаций Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

newsko.ru

Перед судом в Перми предстанут руководители коммерческих организаций и бывший депутат краевого парламента, которые обвиняются в краже государственных денежных средств в особо крупном размере и легализации похищенного. О завершении расследования уголовного дела сообщили в Третьем отделе по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Как сообщают СМИ, обвинительное заключение утверждено в отношении бывшего депутата Заксобрания Виктора Плюснина, а также его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова.

В ходе расследования установлено, что фактические руководители двух коммерческих организаций, сговорившись с бывшим депутатом, с 2013 по 2017 год похитили крупные суммы денег из различных бюджетов по государственным и муниципальным контрактам. Финансовые средства должны были быть направлены на приобретение квартир для детей-сирот и для переселения из аварийного жилья. Однако обвиняемые использовали эти деньги для реконструкции в Добрянке по ул. Герцена, 40 уже существующей больницы, которая имела износ на 42%.

В результате было незаконно реализовано 250 квартир низкого качества. Обвиняемые также использовали часть похищенных денег для строительства дополнительных 30 квартир и нежилого помещения. С целью возмещения причинённого ущерба на имущество обвиняемых, включая недвижимость и транспортные средства (общая сумма более 60 млн руб.) наложен арест.

Уголовное дело, в котором собрана достаточная доказательственная база, направляется в суд для рассмотрения по существу. Также сообщается, что руководитель одной из коммерческих организаций Игорь Рогожников, обвиняемый в совершении преступлений, скрылся от органов следствия и находится в розыске.

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