Алёна Бронникова Временный глава «дочки» «Мотовилихинских заводов» в Перми утверждён в должности Евгений Архипов возглавил компанию в феврале Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ключевой компании «Мотовилихинских заводов» утвердили директора. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 29 мая директором АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) назначен Евгений Архипов, работавший в должности временного директора организации с 19 февраля 2025 года.

Напомним, возглавлявший СКБ с февраля 2024 года Вадим Файзрахманов через год написал заявление об увольнении по собственному желанию. В статусе временного главы предприятием стал руководить заместитель директора по развитию ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Евгений Архипов. До работы в «Мотовилихе» он занимал должность директора транспортной логистики ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах.

В рамках процедуры банкротства одного из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране — ПАО «Мотовилихинские заводы» имущественный комплекс предприятия был продан в 2023 году за 1,2 млрд руб. челнинскому АО «Ремдизель». Учредителем дочернего СКБ в июле 2024-го стало подконтрольное «Ростеху» АО «Технодинамика».

Уроженец Омска Евгений Баранов попытался в суде оспорить итоги аукциона по продаже имущества. Он настаивал, что сделка была проведена с нарушением норм Гражданского кодекса и ФЗ «О банкротстве». По его мнению, «Ремдизель» и «Технодинамика» являются аффилированными лицами, поскольку входят в структуру государственной корпорации «Ростех», и предприятие Татарстана участвовало в торгах в интересах «Технодинамики». Суд не нашёл нарушений.

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