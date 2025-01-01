В ключевой компании «Мотовилихинских заводов» Перми назначен временный директор Вадим Файзрахманов покинул должность по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Ключевая компания «Мотовилихинских заводов» АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) 19 февраля сменила руководство. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, временным директором назначен Евгений Архипов, занимавший пост заместителя директора по развитию ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», возглавлявший с февраля 2024 года СКБ Вадим Файзрахманов, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Евгений Архипов до трудоустройства в Перми занимал должность директора транспортной логистики ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах.

Напомним, в рамках процедуры банкротства одного из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране ПАО «Мотовилихинские заводы» имущественный комплекс предприятия был продан в 2023 году за 1,2 млрд руб. челнинскому АО «Ремдизель». Учредителем дочернего СКБ в июле 2024 года стало АО «Технодинамика», подконтрольное «Ростеху».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.