В ключевой компании «Мотовилихинских заводов» Перми назначен временный директор

Вадим Файзрахманов покинул должность по собственному желанию

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пустое кресло

фото: capiton-mebel.ru

Ключевая компания «Мотовилихинских заводов» АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) 19 февраля сменила руководство. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, временным директором назначен Евгений Архипов, занимавший пост заместителя директора по развитию ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», возглавлявший с февраля 2024 года СКБ Вадим Файзрахманов, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Евгений Архипов до трудоустройства в Перми занимал должность директора транспортной логистики ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах.

Напомним, в рамках процедуры банкротства одного из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране ПАО «Мотовилихинские заводы» имущественный комплекс предприятия был продан в 2023 году за 1,2 млрд руб. челнинскому АО «Ремдизель». Учредителем дочернего СКБ в июле 2024 года стало АО «Технодинамика», подконтрольное «Ростеху».

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