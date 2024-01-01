Алёна Бронникова В Перми бывшие филиалы «Мотовилихинских заводов» обрели директоров Бывший руководитель Сергей Дядькин уволился 25 января Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

В Перми назначили новых руководителей бывшим дочерним структурам ПАО «Мотовилихинские заводы». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, изменения были внесены 1 февраля.

Временно исполняющим обязанности директора ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» (МГМ, гражданский дивизион) стал Юрий Кокин. Обязанности директора АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ, оборонный дивизион) временно будет исполнять Вадим Файзрахманов.

Оба занимали должности исполнительных директоров. В холдинге работлаи долгое время. Юрий Кокин ранее занимал должность главного инженера ООО «Металлургический завод «Камасталь», а Вадим Файзрахманов начинал свою карьеру мастером на «Третьем спецмаше».

Кадровые перемены на «Мотовилихинских заводах» начались после того, как прошлой осенью имущественный комплекс предприятия был продан за 1,2 млрд руб. татарскому АО «Ремдизель» в рамках процедуры банкротства. В декабре 2023 года Сергей Дядькин, возглавлявший предприятие с 2018 года, покинул должность исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы», которое выполняло функции управляющей организации. Вместе с ним прекратили работу и перешли в дочерние общества примерно 70 сотрудников управляющей компании. Позже стало известно, что экс-директор уйдёт из холдинга полностью. Его последним рабочим днём стало 25 января.

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