Суд снова не нашёл нарушений в продаже пермского оборонного завода Предметом судебного рассмотрения стала сделка МЗ и «Ремдизеля» Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Уроженец Омска Евгений Баранов не добился успеха в попытке оспорить итоги аукциона по продаже имущественного комплекса обанкротившегося производителя артиллерийских систем ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

АО «Ремдизель» из Набережных Челнов (Татарстан) выступало ответчиком по иску Баранова. В сентябре 2023 года компания приобрела имущественный комплекс за 1,3 млрд руб. Спустя почти восемь месяцев стало известно, что фактическим владельцем актива стало АО «Технодинамика», получившее контроль над 100% акций АО «Специальное конструкторское бюро», ключевого подразделения машиностроительного холдинга.

«Мотовилихинские заводы» специализируются на производстве ствольных и реактивных артиллерийских систем, продукции гражданского назначения и металлургии. Предприятие было признано банкротом в марте 2018 года. Во время банкротства ПАО основная часть государственного оборонного заказа «Мотовилихи» была сосредоточена в «Специальном конструкторском бюро». Весной 2024 года СКБ стало основным предприятием компаний, ранее входивших в состав ПАО «Мотовилихинские заводы».

Евгений Баранов настаивал на том, что сделка по продаже имущественного комплекса «Мотовилихи» была проведена с нарушением норм Гражданского кодекса и ФЗ «О банкротстве». По его мнению, АО «Ремдизель» и АО «Технодинамика» являются аффилированными лицами, поскольку входят в структуру государственной корпорации «Ростех». Баранов утверждал, что татарстанское предприятие участвовало в торгах в интересах «Технодинамики». В ходе разбирательства Баранов ходатайствовал об истребовании судом у АО «Национальный расчётный депозитарий» информации о владельцах акций «Ремдизеля». Однако суд отклонил его ходатайство, указав на отсутствие доказательств необходимости запроса этих сведений.

Это была уже вторая попытка Евгения Баранова оспорить результаты торгов по продаже имущества «Мотовилихи». Ранее он пытался признать их недействительными, ссылаясь на включение в состав лота зданий, являющихся объектами культурного наследия. Он также утверждал, что к участию в торгах допускались только организации, имеющие лицензию на производство вооружений и военной техники. Баранов заявлял, что хотел приобрести эти здания, но был незаконно лишён права на участие в торгах. Однако суд отклонил и этот иск.

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