В Прикамье дети участников СВО получили 106 путёвок в детские оздоровительные лагеря Всего в этом году за городом смогут отдохнуть около 9 тысяч ребят Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году детям участников СВО предоставили 106 путевок в 18 летних оздоровительных лагерей загородного типа. Об этом «Новому компаньону» рассказал руководитель совета Пермского отделения МОО «Содействие детскому отдыху» и директор лагеря «Новое поколение» В. Долгих.

Все 18 загородных лагерей находятся на территории Пермского края. Это ООО «Санаторий-профилакторий «Жемчужина», «Теремок», «Салют», ЗДОРЛ «Солнышко», «Новое поколение», краевой профильный лагерь «Кама», Центр «Сокол», «Орлёнок», «Буревестник», «Спутник», «Нечайка», «Оранжевое настроение», «Хилтон» (на базе санатория «Жемчужина» в Осе), санаторий-профилакторий «Вита», «Настоящий лагерь» на базе лагеря «Восток» и «Лесная сказка» (Краснокамск).

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году в Прикамье появилась новая категория получателей бюджетной поддержки — дети участников СВО. При этом они разделяются на две группы: с учётом нуждаемости (100%-ная оплата путёвки) и без учёта нуждаемости (частичная компенсация).

Всего в текущем сезоне всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 296 тыс. детей, что составляет 78% всех детей школьного возраста. Непосредственно в лагерях смогут отдохнуть около 9 тыс. ребят.

Советуем также почитать наш материал о летней оздоровительной кампании для детей в этом году и о том, как изменились цены на путёвки.

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