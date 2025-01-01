В Перми на летний отдых детей власти потратят более 409 млн рублей В течение сезона будут работать 42 оздоровительных, санаторных, профильных и палаточных лагеря Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На пленарном заседании Пермской городской думы чиновники мэрии рассказали об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2025 году. С соответствующим докладом по этому вопросу выступила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

По её словам, объём финансирования летней оздоровительной кампании в этом году составил 409,3 млн руб.

В текущем сезоне власти расширили форматы поддержки. Так, родителям детей предоставляются государственная бюджетная поддержка на отдых в лагерях палаточного типа и питание в детских лагерях труда и отдыха. Кроме того, вводится муниципальная услуга по организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей и многодневных турпоходах.

Среди новых категорий получателей бюджетной поддержки — дети участников СВО с учётом нуждаемости (100%-ная оплата путёвки) или без учёта нуждаемости, отметила Мальцева.

По сравнению с прошлым годом количество детей, которые отдохнут в загородных лагерях, по сравнению с 2024 годом значительно вырастет: с 7398 до 11 796 человек. В целом же всеми формами отдыха и занятости летом будут охвачены 37 409 детей. В прошлом году таких было 30 973 человека.

Всего в этом году для детей Перми будут работать 42 оздоровительных, санаторных, профильных и палаточных лагеря.

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