Алёна Бронникова В прикамском селе ещё одна улица будет названа в честь участника СВО Дмитрий Лашов погиб в 2023 году Поделиться Твитнуть

Сергей Аверьянов

Жители села Плеханово в Кунгурском округе Прикамья совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» инициировали создание новой улицы, которая получит имя участника спецоперации Дмитрия Лашова. Открытие состоится 10 июня.

«Её назовут в честь героя СВО, снайпера Дмитрия Лашова, награждённого Орденом мужества. Елена Беляева, мама Дмитрия, активно поддерживает ветеранов СВО. Она доставляет гуманитарные грузы в подразделение, где служил её сын, и помогает землякам», — рассказали в филиале фонда.

В соцсетях организации сообщается, что торжественное открытие новой улицы состоится в 12:00 10 июня на пересечении улиц Майской и Дмитрия Лашова. Военнослужащий погиб в феврале 2023 года при выполнении боевого задания. На тот момент ему было 24 года.

В сентябре прошлого года в Плеханово ещё одна улица получила название в честь героя СВО — Станислава Мартынова. Он погиб в 2022 году, выполняя служебные обязанности, был посмертно награждён Орденом мужества.

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