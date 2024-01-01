В одном из сёл Прикамье появилась улица имени героя СВО Станислав Мартынов погиб в мае 2022 года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в селе Плеханово Кунгурского района открыли улицу, названную в честь Станислава Мартынова, погибшего в ходе специальной военной операции. Право открыть улицу было предоставлено детям погибшего воина. Собравшиеся на церемонию родные и близкие, друзья бойца, представители власти и общественных организаций почтили память Станислава Мартынова минутой молчания.

Станислав Мартынов родился 25 марта 1982 года. После завершения школьного обучения поступил в лесотехническое училище. С 2003 по 2005 год служил в армии в составе спецназа в Ростове-на-Дону. Затем присоединился к отряду специального назначения ОМОН ГУ МВД по Пермскому краю, участвовал в боевых действиях в Чечне, Дагестане и Украине. Он погиб 20 мая 2022 года, выполняя служебные обязанности в рамках специальной военной операции на территории Украины.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина посмертно награждён Орденом мужества.

На церемонии открытия памятного мероприятия также были вручены буклеты 14 многодетным семьям, получившим земельные участки на ул. Станислава Мартынова для строительства своих домов.

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