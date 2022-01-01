В Кунгуре простились с погибшим на Украине полицейским Станислав Мартынов скончался от многочисленных осколочных ранений Поделиться Твитнуть

Станислав Мартынов

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В четверг, 26 мая, в Кунгуре Пермского края простились со старшим прапорщиком полиции Станиславом Мартыновым из Кунгурского муниципального округа. Он скончался от многочисленных осколочных ранений, полученных в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили в окружной администрации.

Станислав Мартынов родился в деревне Берёзовка, окончил Бырминскую школу, учился в лесотехникуме. Военную службу проходил в спецназе в Ростове-на-Дону, после поступил в ОМОН, неоднократно был в горячих точках, являлся ветераном боевых действий.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине погиб матрос из Березников Дмитрий Болтачёв.





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