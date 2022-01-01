В спецоперации на Украине погиб матрос из Пермского края
О гибели Дмитрия Болтачёва сообщил глава Березников
В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Пермского края, старший матрос Дмитрий Болтачёв. Об этом сообщил глава Березников Константин Светлаков.
«Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы скорбим вместе с вами», — написал Светлаков на своей странице в соцсетях.
Ранее сообщалось о создании в Пермском крае отдельного военного батальона «Парма». Он примет участие в специальной операции на Украине.
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