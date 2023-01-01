В спецоперации погиб 24-летний снайпер из Кунгура Дмитрий Лашов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лашов

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В ходе СВО на территории Украины 5 февраля 2023 года при выполнении боевого задания погиб рядовой контрактной службы из Кунгура Пермского края 24-летний Дмитрий Лашов. Об этом сообщили в Плехановской школе, выпускником которой он был.

В 2014 году он окончил 9 классов учебного заведения. «Был всегда жизнерадостным, общительным, дружелюбным, отзывчивым. Школьным друзьям, учителям он запомнился весёлым, добрым юношей», — говорится в информации.

После армии Лашов подписал контракт. В 2018 году участвовал в обороне сирийского города Алеппо, был удостоен статуса «Ветеран боевых действий». В 2020 году служил на таджикско-афганской границе. В зоне СВО на территории Украины, ЛНР и ДНР проходил службу в должности снайпера.

Коллектив Плехановской школы выразил соболезнования родным и близким Дмитрия в связи с тяжелой утратой.

Сообщает, что Дмитрий был единственным ребёнком в семье, 19 марта ему исполнилось бы 25 лет.





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