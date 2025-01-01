Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Картины из коллекции Пермской галереи снова будут показаны в Третьяковке Пермь участвует в большой ретроспективной выставке Ильи Машкова Поделиться Твитнуть

"Виноград со статуэткой"

Пермская государственная художественная галерея

17 июня в Государственной Третьяковской галерее открывается масштабная выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» (6+), посвящённая творчеству Ильи Машкова (1881-1944) — ключевой фигуры раннего русского авангарда, одного из основателей объединения «Бубновый валет».

В экспозицию войдёт 200 живописных и графических произведений автора, что станет редким событием: работы художника рассредоточены по собраниям России и стран бывшего СССР и впервые экспонируются вместе в таком объёме. Прибудут картины из 26 государственных коллекций, а также редко экспонируемые работы из частных собраний.

В аннотации на сайте Третьяковской галереи говорится:

«Проект позволит проследить эволюцию творчества Машкова — от радикальных экспериментов «Бубнового валета» до поздних работ периода соцреализма, которые до сих пор вызывают острые дискуссии. Одни критики видят в них живописные шедевры, равные искусству старых мастеров, другие — банальность и китч. Экспозиция не только раскроет метод художника на разных этапах с конца 1910-х до начала 1940-х годов, но и даст возможность понять ключевые тенденции развития русского искусства — от авангарда до соцреализма.

Экспозиция построена на сопоставлении работ разных жанров и периодов. Художник неоднократно возвращался к одним и тем же темам, переосмысливая их с интервалом в пять-десять лет. Машков развивал своё живописное восприятие на основе метода Поля Сезанна и считал, что это позволит войти в классическую традицию и начать новую эпоху Ренессанса на современном этапе».

Пермская художественная галерея предоставляет на выставку четыре натюрморта из своей коллекции: «Виноград со статуэткой» (1923), «Натюрморт. Виноград, дыня, персики» (1923), «Натюрморт с арбузом» (1940) и «Натюрморт с ананасом» (1940).

С того момента, когда Пермская галерея покинула здание Спасо-Преображенского кафедрального собора, она приняла участие в большом количестве выставок в разных городах России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. Так, картины из пермской коллекции выставлялись в экспозициях «От иконы к авангарду» (6+) и «Рерих» (6+) — на этой выставке был показан иконостас из усыпальницы Каменских. В целом количество выставок с участием пермской художественной коллекции за два года превысило три десятка.

Выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» будет работать до 26 октября.





(6+) . Как уже писал «Новый компаньон», около 50 работ из коллекции Пермской галереи отправились в музей Фаберже в Санкт-Петербурге, где 7 июня открывается большая выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края»

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