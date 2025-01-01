Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Картины из коллекции Пермской галереи снова будут показаны в Третьяковке

Пермь участвует в большой ретроспективной выставке Ильи Машкова

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Машков. Виноград со статуэткой

"Виноград со статуэткой"
  Пермская государственная художественная галерея

17 июня в Государственной Третьяковской галерее открывается масштабная выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» (6+), посвящённая творчеству Ильи Машкова (1881-1944) — ключевой фигуры раннего русского авангарда, одного из основателей объединения «Бубновый валет».

В экспозицию войдёт 200 живописных и графических произведений автора, что станет редким событием: работы художника рассредоточены по собраниям России и стран бывшего СССР и впервые экспонируются вместе в таком объёме. Прибудут картины из 26 государственных коллекций, а также редко экспонируемые работы из частных собраний.

В аннотации на сайте Третьяковской галереи говорится:

«Проект позволит проследить эволюцию творчества Машкова — от радикальных экспериментов «Бубнового валета» до поздних работ периода соцреализма, которые до сих пор вызывают острые дискуссии. Одни критики видят в них живописные шедевры, равные искусству старых мастеров, другие — банальность и китч. Экспозиция не только раскроет метод художника на разных этапах с конца 1910-х до начала 1940-х годов, но и даст возможность понять ключевые тенденции развития русского искусства — от авангарда до соцреализма.

Экспозиция построена на сопоставлении работ разных жанров и периодов. Художник неоднократно возвращался к одним и тем же темам, переосмысливая их с интервалом в пять-десять лет. Машков развивал своё живописное восприятие на основе метода Поля Сезанна и считал, что это позволит войти в классическую традицию и начать новую эпоху Ренессанса на современном этапе».

Пермская художественная галерея предоставляет на выставку четыре натюрморта из своей коллекции: «Виноград со статуэткой» (1923), «Натюрморт. Виноград, дыня, персики» (1923), «Натюрморт с арбузом» (1940) и «Натюрморт с ананасом» (1940).

С того момента, когда Пермская галерея покинула здание Спасо-Преображенского кафедрального собора, она приняла участие в большом количестве выставок в разных городах России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. Так, картины из пермской коллекции выставлялись в экспозициях «От иконы к авангарду» (6+) и «Рерих» (6+) — на этой выставке был показан иконостас из усыпальницы Каменских. В целом количество выставок с участием пермской художественной коллекции за два года превысило три десятка.

Выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» будет работать до 26 октября.

Как уже писал «Новый компаньон», около 50 работ из коллекции Пермской галереи отправились в музей Фаберже в Санкт-Петербурге, где 7 июня открывается большая выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» (6+).

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