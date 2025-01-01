Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Санкт-Петербурге открывается большая выставка пермских художников Куратор Владимир Назанский намерен показать пермские феномены и архетипы через современное искусство Поделиться Твитнуть

Александр Репин. "Карьер". Из собрания Пермской художественной галереи

В Музее Фаберже (Санкт-Петербург) 7 июня открывается большая выставка современных художников Перми. Это вторая выставка в рамках проекта «Открытый мир» Культурно-исторического фонда «Связь времён» и Музея Фаберже. Проект направлен на презентацию многообразия современного искусства российских регионов.

Выставки серии «Открытый мир» располагаются в новом здании Музея Фаберже рядом с основным зданием — Шуваловским дворцом. Первая выставка была посвящена современному искусству Екатеринбурга, она прошла в феврале и марте нынешнего года.

Куратор проекта Владимир Назанский побывал в Перми несколько раз и изучил материал очень тщательно: он осмотрел запасники основных музеев, частные коллекции, побывал в мастерских художников. Как он сообщил «Новому компаньону», концепция выставки заключается в том, чтобы показать пермскую архаику через творчество художников XX — начала XXI века; в экспозицию войдут работы, основанные на образах пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, пермской этнографии и истории, в том числе истории пермского Гулага.

В Санкт-Петербург отправляются работы из собрания Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея, из частных коллекций. Из собрания музея «Пермь-36» куратор выбрал работы скульптора Рудольфа Веденеева. Владимир Назанский очень сожалеет, что не удалось получить работы из Музея современного искусства ПЕРММ: сейчас в этом учреждении нет полноправного директора, который мог бы подписать документы о передаче фондовых работ.

В Санкт-Петербурге будет представлено творчество Петра Субботина-Пермяка, Евгения Широкова, Александра Репина, Мансура Закирова, Татьяны Нечеухиной, Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича, Анны Андржиевской и других авторов.

Основную массу работ предоставляет Пермская художественная галерея — оттуда в Санкт-Петербург отправляется около 50 предметов.

Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» (6+) будет демонстрироваться в Музее Фаберже с 7 июня по 13 июля.





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