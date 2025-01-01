Пермский фонд «Дедморозим» объявил сбор на поддержку мальчика из Кизела Ребёнку требуется круглосуточная забота Поделиться Твитнуть

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам объявил срочный сбор для помощи шестилетнему мальчику, которого вечером 27 мая нашли в лесополосе под Кизелом.

Как отметили в фонде, после пережитого, когда мальчик потерялся и почти трое суток ходил один, ему требуется особая забота. Его воспитывает мама, но сейчас она не может постоянно быть рядом: он находится в больнице другого города, а у женщины есть второй ребёнок, требующий внимания. Поэтому поддержать семью вызвалась Служба заботы «Дедморозим».

«Сейчас наша задача — помочь мальчику в кризисной ситуации. Окружить его необходимым теплом и заботой в стенах незнакомой больницы может больничная мама. Дальше мы планируем выяснить, какие потребности есть у семьи, и как мы можем посодействовать решению проблем, если они обнаружатся», рассказала координатор больничных мам Службы заботы Анастасия Кондакова.

По словам основателя фонда Дмитрия Жебелева, Служба заботы «Дедморозим» ухаживает за детьми с инвалидностью на дому и сиротами в больницах, и на такие непредвиденные случаи у неё нет дополнительных средств. Но по просьбе врачей команда всё равно решила постараться помочь.

Час работы няни стоит 200 руб., а мальчику она нужна круглосуточно. Поддержать ребёнка можно на сайте.

Напомним, шестилетний мальчик из Кизела пропал 25 мая. В 12:20 он ушёл погулять на детскую площадку и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. К поиску ребёнка были привлечены поисковые отряды и добровольцы из соседних территорий. Были подключены более 230 человек, в их числе сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Вечером 27 мая его нашли живым в стороне шахты им. Ленина в лесополосе.

Позже мальчика госпитализировали. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Ребёнку оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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