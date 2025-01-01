В Пермском крае найден пропавший шестилетний мальчик Ребёнок жив Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шестилетний мальчик из Кизела, пропавший 25 мая, найден живым в стороне шахты им. Ленина. Об этом в своём телеграм-канале сообщали глава Кизеловского округа Андрей Родыгин.

Он поблагодарил всех участников спасательной операции. Напомним, 25 мая в 12:20 мальчик ушёл погулять на детскую площадку и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. К поиску ребёнка были привлечены поисковые отряды и добровольцы из соседних территорий. Были подключены более 230 человек, в их числе сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства края Александру Борисову усилить взаимодействие всех служб и привлечь при необходимости дополнительные ресурсы.

По факту безвестного исчезновения мальчика СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что на данный момент ребёнку оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, в ближайшее время мальчик будет допрошен следователями.

Продолжается расследование уголовного дела, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, а также причинах и условиях исчезновения ребенка.









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