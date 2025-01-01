В Прикамье госпитализировали найденного около Кизела мальчика Он находится под наблюдением врачей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе краевого Минздрава рассказали о состоянии мальчика, которого сотни волонтёров искали в Кизеле. Сейчас он находится в больнице, сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

«Мальчик был госпитализирован и на сегодняшний день находится под наблюдением врачей», — пояснили в минздраве.

Сейчас его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ребенку оказывают вся необходимую медицинскую помощь.

Напомним, шестилетний мальчик из Кизела пропал 25 мая. В 12:20 он ушёл погулять на детскую площадку и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. К поиску ребёнка были привлечены поисковые отряды и добровольцы из соседних территорий. Были подключены более 230 человек, в их числе сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Вечером 27 мая его нашли живым в стороне шахты им. Ленина в лесополосе.

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